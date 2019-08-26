«Донэнерго» оштрафовали на 600 тыс. рублей за незаконное установление стоимости услуги

Арбитражный суд Ростовской области подтвердил законность постановления Ростовского УФАС России о привлечении АО «Донэнерго» к административной ответственности за нарушение порядка определения платы за оказание услуг по присоединению к электросетям (ч. 2 ст. 9.21 КоАП РФ), сообщает пресс-служба ведомства. Компанию оштрафовали на 600 тыс. руб.

О завышении стоимости услуги сообщило ОАО «ОЭК», направившее в адрес АО «Донэнерго» заявку об увеличении максимальной мощности энергопринимающих устройств ООО «АПО» Алеко-Полимеры». АО «Донэнерго» определило мероприятия по реконструкции, расширению и сооружению новых объектов электросетевого хозяйства для осуществления технологического присоединения и самостоятельно установило размер платы за услугу, хотя не имело на это права.

Дарья Голякова