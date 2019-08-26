Porsche Taycan стал рекордсменом «Нордшляйфе»

Компания Porsche установила рекорд «Нордшляйфе» (северная петля гоночной трассы «Нюрбургринг») для 4-дверных электромобилей, сообщает немецкий автопроизводитель.

За рулем полноприводного электромобиля с двумя моторами суммарной мощностью более 600 л.с. находился тест-пилот Porshce Ларс Керн. Под его управлением предсерийный экземпляр Taycan проехал 20,6-километровый круг за 7:42. Результат стал новым рекордом трассы среди 4-дверных электромобилей.

Премьера серийного Porsche Taycan состоится 4 сентября 2019 года, а на российский рынок новый электромобиль немецкой марки выйдет в 2020 году.

Напомним, абсолютно лучшее время «Нордшляйфе» среди машин с электромоторами — 6:05.336 — принадлежит 680-сильному прототипу Volkswagen ID. R под управлением Ромена Дюма.