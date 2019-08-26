Екатеринбургский юрист судится за товарный знак «Долина коз»

Свердловский арбитражный суд 5 сентября рассмотрит иск екатеринбургского юриста Светланы Корабель, владеющей козьей фермой, к ООО «Фудтрейд» и ООО «МилкФест». Она требует взыскать 300 тыс. руб. По ее мнению, московский «МилкФест» использовал изображение козы на этикетке сыра «Шеврет» (распространялся в гипермаркете Екатеринбурга «Гипербола») идентичное товарному знаку «Долина коз», которым владеет госпожа Корабель.

По материалам дела, Светлана Корабель обратилась в суд в начале 2019 года. Заседания несколько раз откладывались, потому что никак не удавалось уведомить о процессе одного из соответчиков — «МилкФест».

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский считает, что, судя по фото сыров с изображениями коз, оба продукта действительно могут восприниматься потребителями как продукция одного производителя. «Если приоритет на товарный знак принадлежит истцу, то есть существенная вероятность, что суд удовлетворит иск. В последнее время суды взыскивают существенные компенсации с нарушителей интеллектуальным прав правообладателей. Еще пять-семь лет назад суды были лояльнее к нарушителям и часто снижали размер компенсации до минимального или незначительного для нарушителей размера»,— добавил он.

Алексей Охлопков