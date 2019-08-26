Бессменный глава Советского района Воронежа Иван Аристов покидает пост

Руководивший управой Советского района Воронежа с 2004 года Иван Аристов уходит в отставку со 2 сентября. Он уходит в отпуск с последующим увольнением по собственном желанию, сообщил на рабочем совещании в мэрии глава города Вадим Кстенин.

Господин Кстенин охарактеризовал господина Аристова как «жесткого и очень взыскательного руководителя, который отдал многие годы жизни городу»: «За 15 лет Иван Петрович воспитал многих руководителей. Подчиненным зачастую было нелегко соответствовать его требованиям, но в результате многие из них сегодня справляются с не самыми простыми направлениями в работе управ районов, являются их руководителями и руководителями структурных подразделениях администрации».

Иван Аристов родился 4 февраля 1949 года в селе Хохол Хохольского района Воронежской области. В 1972 году окончил Воронежский инженерно-строительный институт, после этого служил в войсках КГБ. В 1991 году назначен начальником военно-строительного отдела Министерства безопасности РФ. С 1995 года работал вице-мэром Новороссийска. С мая 2004 года бессменно работал главой Советского района в мэрии Воронежа.

Как сообщил Вадим Кстенин, исполнять обязанности руководителя управы Советского района со 2 сентября будет исполнять глава Левобережной управы Олег Копытин. В мэрии пока не уточняют, кто сменит господина Копытина, обещая прокомментировать это позднее.

Олег Копытин родился 9 сентября 1980 года в Воронеже. В 2002 году окончил Воронежскую государственную технологическую академию. С 2006 года работал инженером отдела по содержанию городских дорог и улиц частного сектора муниципального учреждения «Районная дирекция единого заказчика ЖКХ». В 2007-2008 годах работал на различных должностях, связанных с обеспечением благоустройства Советского района. С 2008 по 2014 был директором комбината благоустройства района. С 2014 года работал замом господина Аристова по благоустройству, ремонту и содержанию дорог. С 2017 года — первый зам руководителя управы Коминтерновского района. В мае 2019-го возглавил управу Левобережного района.

Сергей Калашников