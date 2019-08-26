Губернатор встретится на МАКСе с руководителями ОДК и Роскосмоса

Губернатор Пермского края Максим Решетников встретится на Международном авиакосмическом салоне (МАКС-19) с руководителями ведущих российских корпораций. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным будет обсуждаться развитие территориального кластера ракетного двигателестроения «Технополис Новый Звездный». Серийное производство двигателя ПД-14 и проект двигателя большой тяги ПД-35 станут темой для переговоров с руководителем АО «ОДК» Александром Артюховым. На встрече с главой АО «Вертолеты России» Андреем Богинским будет обсуждаться дальнейшее развитие АО «Редуктор-ПМ» и обеспечение предприятия заказами.

На авиасалоне также будет подписан договора займа между Фондом развития промышленности РФ и пермским АО «Машиностроитель». Сумма займа составит 377 млн руб.

Авиасалон МАКС пройдет с 27 августа по 1 сентября. Прикамье представит на нем двигатель ПД-14, поршневой двигатель от компании «АКМ-Авиа», оборудование для аддитивного выращивания изделий с последующей механической обработкой от Центра электронно-лучевых и лазерных технологий, образцы углерод-углеродных материалов от УНИИКМ.