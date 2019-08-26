РМК в этом году увеличит вложения в горную добычу на 13%

Русская медная компания в 2019 году инвестирует в горнодобывающее направление около $760 млн, что на 13% превышает показатель прошлого года, сообщил на пресс-конференции, посвященной развитию отрасли на Урале директор по горному производству РМК Алексей Гордеев. Среди основных инвестиционных проектов текущего года – Томинский горно-обогатительный комбинат в Челябинской области, а также освоение Аралчинского участка Весенне-Аралчинского месторождения и месторождения «Кундызды» в Казахстане.

По словам господина Гордеева, в компании разработана и постоянно обновляется программа освоения месторождений, рассчитанная до 2050 года. В 2019 году на геологоразведку компания планирует направить около $10 млн, что сопоставимо с показателем 2018 года. «Основные объемы геологоразведочных работ компании сосредоточены на Южном Урале и в Казахстане»,- отметил он.

С 2004 года РМК увеличила объем добычи руды более чем в 30 раз. В компании отмечают, что такой динамики удалось добиться за счет расширения минерально-сырьевой базы и внедрения современных технологий добычи и обогащения полезных ископаемых. Средний уровень автоматизации ГОКов компании составляет 80%.