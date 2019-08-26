Арестованный министр лесного комплекса Иркутской области ушел в отставку

Губернатор Иркутской области подписал заявление об увольнении министра лесного комплекса региона Сергея Шеверды. Его обвиняют в причастности к вырубкам леса в природном заказнике «Туколонь». С июня он находится под арестом.

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе областного правительства, на прошлой неделе министр сам написал заявление о сложении полномочий. «Губернатор принял его отставку»,— добавили в пресс-службе.

В отношении Сергея Шеверды возбудили дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Расследование начали в июне 2018 года, по делу проходят трое чиновников. По версии следствия, в результате рубок был нанесен ущерб в размере 750 млн руб.

Подробности — в публикации “Ъ” «Иркутскому министру не дали вылететь домой».