В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду. Его подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), говорится в сообщении на сайте регионального СКР. Уточняется также, что чиновника задержали в рамках расследования уголовного дела о незаконном назначении и проведении сплошной санитарной рубки в государственном природном заказнике регионального значения Туколонь в Казачинско-Ленском районе Иркутской области.

По уголовному делу также проходят временно замещающий должность руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, директор Казачинско-Ленского лесхоза и сотрудник областного Центра защиты леса. Им предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, незаконной рубке леса и нарушении режима особо охраняемых природных территорий. «Следователями СКР установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации, охотничьим ресурсам и среде их обитания, почвам, объектам животного мира причинен ущерб на общую сумму около 748 млн руб.»,— сообщили в ведомстве.

В СКР добавили, что в ближайшее время господину Шеверде будет предъявлено обвинение, следствие просит избрать чиновнику меру пресечения в виде заключения под стражу.

В министерстве лесного комплекса Иркутской области "Ъ" сообщили, что санитарные рубки производились по итогам сильных пожаров в 2015-2016 годах. «Лес ослаб и был поражен стволовыми вредителями. Выезжавшая в мае 2019 года на место рабочая группа, созданная по инициативе Общественной палаты Иркутской области, обследовала лес, который остался, и пришла к выводу, что он сильно поражен вредителем, а на отдельных участках — до 90%»,— сказали в региональном министерстве. Изначально рубки планировалось провести на территории 600 га.

Александра Трифонова; Екатерина Еременко, Иркутск