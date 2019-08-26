«Известия»: «Почта России» просит выделить 85 млрд рублей на создание «Центров притяжения»

«Почта России» попросила выделить порядка 85 млрд руб. из бюджета для преобразования своих отделений в подобие банков, МФЦ, образовательных и медучреждений, сообщили «Известия» со ссылкой на проект концепции «Центры притяжения» на 2020–2027 годы. Кроме того, «Почта России» планирует потратить средства на создание возможности продажи алкоголя и лекарств.

Документ, по данным издания, направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи. «Почта России» в своей концепции ожидает, что заинтересованные ведомства предоставят свои предложения к 1 сентября.

Кроме того, в документе сказано, что из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции в мировых масштабах упадет в полтора раза. Из-за этого снижается загруженность почтальонов. «Почта России» считает, что в таком случае необходимо изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек. Кроме того, предлагается около 80% почтовых отделений трансформировать в так называемые «Центры притяжения», где будут оказывать банковские, образовательные и медицинские услуги, продавать лекарства и товары народного потребления (в том числе и алкоголь).

В марте текущего года «Почта России» объявила конкурс на «оказание информационно-консультационных услуг по разработке международной стратегии». Как следует из технического задания, «Почта России» рассчитывает на расширение спектра услуг, оказываемых ею на международном рынке, развитие продуктовой линейки и увеличение выручки.

Как сообщал “Ъ”, «Почта России» намерена расширить партнерство со входящим в Alibaba Group логистическим сервисом Cainiao. Китайская компания станет одним из первых клиентов 38 фулфилмент-центров, в которые ФГУП вместе с ВТБ инвестирует более 20 млрд руб., рассчитывают в «Почте России».

Подробнее о расширении партнерства с Alibaba Group — в публикации “Ъ” «Российские посылки получат китайский сервис».