Гуайдо попросил страны G7 обсудить с Россией, Китаем и Кубой ситуацию в Венесуэле

Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил страны G7 обсудить вместе с Россией, Китаем и Кубой возможности разрешения кризиса в стране, сообщила местная газета El Nacional со ссылкой на заявление пресс-службы оппозиционера. Он также попросил включить обсуждение Венесуэлы в повестку следующей встречи «семерки».

«Такие союзники, как Россия, Китай и Куба, продолжают сохранять военные, торговые и политические отношения (с действующей властью Венесуэлы.— “Ъ”), которые еще более усугубляют кризис»,— говорится в заявлении господина Гуайдо. Он отметил, что обсуждение темы Венесуэлы необходимо для «прекращения страданий венесуэльцев, достижения свободы и свободных выборов». По мнению оппозиционера действующий президент Боливарианской республики Николас Мадуро не способен контролировать кризис, его действия дестабилизируют весь регион.

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В январе господин Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным Николаса Мадуро.

Вашингтон ввел против Венесуэлы санкции, под которые подпали ее нефтяная госкомпания PDVSA Центробанк. Как выяснили СМИ, США и венесуэльские чиновники ведут тайные переговоры о смене власти в стране.

Подробнее об американских санкциях читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».