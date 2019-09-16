Окно администратора

Легко реконструировать появление этой фотографии в 1946 году: война только что окончилась, нужно показать, что настала мирная жизнь. Фотограф демонстрирует нам типичную картину в популярном МХАТе: люди выпрашивают у администратора «лишний билетик», а он (на фото — старейший администратор театра Михаил Антонович Разумовский) разводит рукам, мол, извините, граждане, но лишних билетов нет, все раскуплено.

В СССР все театры были государственными, и репертуар был примерно одинаковый, и зарплаты у актеров. И задача одна перед всеми театрами — повышать культурный уровень населения. Сегодня по-прежнему в России большинство театров финансируются государством. Чего сегодня хочет государство от театров — читайте в материале «Цена сцены».