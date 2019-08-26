Банкир оказался рецидивистом

В Тверском райсуде Москвы начался процесс в отношении бывшего акционера и зампреда правления обанкротившегося в 2016 году Альта-банка Александра Китбаляна. Финансиста обвиняют в том, что, привлекая ВИП-вкладчиков, он мошенническим путем похитил $10 млн у одного из них — Георгия Александрова. Ранее за похожую аферу банкир получил пятилетний срок.

Поскольку заседание проходило поздним вечером, прокурор не стала зачитывать обвинительное заключение полностью, ограничившись лишь его краткой фабулой. При этом в зале присутствовал потерпевший Георгий Александров, который был готов к выступлению после прокурора, но судья отложил его допрос на сентябрь.

Со слов прокурора, математик по образованию, Александр Китбалян, работая в КБ «Альта-банк», решил в 2005 году обогатиться за счет знакомого инвестора Георгия Александрова.

При встрече Александр Китбалян пообещал тому высокие проценты по вкладам. Георгий Александров открыл в кредитном учреждении несколько расчетных счетов, на которые в течение последующих семи лет положил не менее 729,229 млн руб.

При этом Александр Китбалян каждый раз принимал вкладчика лично, показывая тому зачисление денег на компьютере, отображавшем движение средств по счетам предпринимателя. Однако впоследствии выяснилось, что этот компьютер не был подключен к банковской сети.

Прокурор сообщила также, что деньги господин Александров передавал банкиру без расписок. Лишь однажды, в январе 2016 года, за месяц до отзыва лицензии у Альта-банка, Александр Китбалян выдал Георгию Александрову расписку о получении единовременно $10 млн в рублевом эквиваленте. Но в ней не было ни слова о том, что деньги получались частями на протяжении 2005–2012 годов.

Отвечая на вопрос судьи об отношении к обвинению в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Александр Китбалян заявил, что так его и не понял.

«Вину не признаю,— добавил он.— Ни дат передачи денег, ни конкретных сумм прокурор не назвала, поэтому мне и непонятно». А адвокат Артем Моисеев сообщил, что в деле отсутствуют документальные подтверждения того, что деньги вообще передавались банкиру. «В расписке 2016 года сказано лишь, что Александр Китбалян получил от Александрова свыше 729 млн руб.,— отметил господин Моисеев,— но когда и при каких обстоятельствах — не сказано». При этом адвокат заявил, что потерпевший не обращался за взысканием своих средств в суды, сразу написав заявление в правоохранительные органы.

Георгий Александров на это сказал, что в рамках расследования заявил иск к подсудимому банкиру на указанную сумму и готов ответить на вопросы суда.

Кстати, это не первый суд в отношении Александра Китбаляна. В 2017 году он был приговорен тем же Тверским судом к пятилетнему сроку за присвоение в 2013 году 20 млн руб. и продажу клиенту необеспеченных векселей на $50 тыс.

Следует отметить, что Альта-банк был создан еще в 1993 году. Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — в отношении него было принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов ЦБ, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам. Своим клиентам банк задолжал более 6,6 млрд руб.

Кстати, под следствие попал и бывший предправления Альта-банка Армен Арутюнов. ЦБ направил заявление в отношении него в Следственный комитет России (СКР) и МВД еще в октябре 2016 года, потребовав привлечь банкира за особо крупные мошенничества и растрату, причинение ущерба, а также за преднамеренное банкротство (ст. 159, 160, 165 и 196 УК РФ). Ход заявлению в СКР дали только в январе 2017 года, возбудив дело о растрате. Но лишь в декабре того же года банкир, давно уехавший за границу, был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

Алексей Соковнин