Молодежная сборная России проиграла команде Финляндии в Перми

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в заключительном матче турнира четырех наций в Перми. Встреча завершилась со счетом 2:4. Однако, россияне все равно одержали победу в турнире. Ранее молодежная сборная одержала победы над шведами (1:0) и чехами (4:1). Согласно турнирной таблице, сборная России набрала 6 очков и заняла первое место, на втором месте оказалась команда Чехии, третье место досталось финской команде.

Турнир четырёх наций – это международный хоккейный турнир молодёжных U20 сборных, который проходит в разных странах и проводится несколько раз в год, во время перерывов в национальных чемпионатах. Постоянные участники – сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Состязания проходят по круговой системе: команды играют друг с другом по одному матчу, после чего между ними, в зависимости от количества набранных очков, распределяются места в турнирной таблице. В Перми матчи турнира проходили с 23 по 25 августа. По данным пресс-службы правительства Пермского края, всего за три дня соревнований было продано около 20 тыс. билетов.