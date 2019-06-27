Grow Food ведет переговоры о строительстве завода в индустриальном парке «М10»

Интернет-сервис доставки здорового питания Grow Food изучает возможность создания пищевого производства на территории индустриального парка «М10» в Ленинградской области, рассказал управляющий директор «М10» Павел Кунков. «С ними ведутся переговоры о строительстве нескольких очередей под полностью автоматизированное, роботизированное производство еды, первое в России»,— отметил он.

По его словам, на заводе будет производиться и фасоваться еда для последующей доставки.

Как пояснил господин Кунков, строительство завода, скорее всего, будет начато в следующем году. «Сейчас они ждут слияния с "Яндексом"»,— добавил управляющий директор «М10».

Стоимость проекта оценивается в 2-3 млрд рублей, площадь производства составит около 15 тыс. кв. м.

Индустриальный парк «М10» основан в 2012 году и находится в Тосненском районе Ленобласти. Общая площадь парка составляет 700 га, 250 га из которых занято резидентами (более 50 компаний), говорил “Ъ-СПб” гендиректор «М10» Михаил Косарев. Оставшуюся площадь планируется освоить в течение 10-12 лет.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин