Певца заслушают в суде

Как стало известно “Ъ”, столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в Замоскворецкий райсуд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении получившего скандальную известность певца Арэя Балевского. Он обвиняется в попытке мошенническим образом получить от предпринимателей почти $2 млн, пообещав им решить их давний спор в арбитраже с ФАС. В ведомстве проходили обыски, но связи между чиновниками и певцом-«решальщиком» не подтвердились. В результате он оказался на скамье подсудимых один, хотя, не исключено, в дальнейшем ему будут предъявлены обвинения и в других аферах.

По данным источников “Ъ” в силовых структурах, само расследование уголовного дела в отношении 42-летнего Арэя Балевского было завершено следователями столичной полиции еще несколько месяцев назад. Содержащемуся в СИЗО с сентября прошлого года экстравагантному певцу предъявили обвинение в окончательной редакции в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Недавно он подписал документ об окончании ознакомления с материалами предварительного следствия, после чего они поступили в прокуратуру на утверждение, откуда были отправлены в Замоскворецкий райсуд.

Певец и шоумен, называвший себя обладателем уникального голоса, был задержан в ходе совместной операции столичного управления ФСБ и полиции. Поводом стало заявление представителей одной из энергокомпаний с Северного Кавказа, которая уже несколько лет ведет затяжной спор в арбитраже. Причиной разногласий является якобы имевшее место бездействие ФАС в части исполнения некоторых судебных решений в пользу компании. Как считают бизнесмены, из-за этого они потеряли более 220 млн руб., которые теперь пытаются компенсировать. Поставить точку в конфликте и помочь получить наконец деньги предпринимателям вызвался эстрадный исполнитель, а по совместительству «ясновидящий язычник», который, как оказалось, владел в Москве ночным клубом, а в «свободное время» подрабатывал решением различных проблем с силовыми структурами и госорганами.

С энергетиков шоумен потребовал сначала чуть более $1 млн. Правда, затем увеличил сумму до $1,8 млн, попросив их передать двумя траншами, намекнув при этом, что львиная доля вознаграждения уйдет его высокопоставленным друзьям из ФАС.

Впрочем, переговоры уже шли под контролем оперативников. И при встрече с предпринимателями в одном из банков шоумен, прибывший туда в сопровождении юного друга, стажера московской полиции, был задержан с поличным. Любопытно, что на самом деле в полученном им пакете вместо $1 млн было всего несколько настоящих банкнот, а все остальное — искусно сделанная кукла из резаной бумаги. На первых допросах Арэй Балевский давал весьма путаные показания. Однако несколько позже, как следует из судебных постановлений, он скорректировал свою позицию. По словам источников “Ъ”, обвиняемый решил признаться в том, что действовал в одиночку и просто хотел похитить деньги у энергетиков. Правда, оставались вопросы, откуда вообще «певцу-язычнику» стало известно о споре энергетиков с ФАС и подробностях дела. Как сообщал “Ъ”, в рамках расследования были проведены выемки документов и опросы сотрудников антимонопольной службы, которые какую-либо причастность к мошенничеству отрицали.

Надо отметить, что, учитывая признание Арэя Балевского и наличие у него вполне пристойной биографии, он может рассчитывать на относительно мягкий приговор суда. Правда, это не означает, что его шансы выйти на свободу в ближайшее время очень велики. По некоторым данным, недавно в следственные органы столицы обратился бизнесмен, сообщивший, что он также стал жертвой певца. В своем заявлении он указал, что уже более двух лет назад его сын был задержан полицейскими за сбыт наркотиков. Помочь спасти студента от тюрьмы якобы взялся Арэй Балевский со своим другом — неким Сергеем. Они пояснили, что за 6 млн руб. добьются смягчения обвинения молодому человеку за хранение наркотиков, после чего он отделается условным наказанием. Однако этого так и не произошло, а дело передали в суд. Тогда Арэй Балевский якобы потребовал еще 10 млн руб., пояснив, что обвинение переквалифицирует уже суд. Но и этого не произошло, а студент по решению суда получил 4,5 года строгого режима. Возмущенный отец потребовал от аферистов вернуть деньги, но получил отказ, а заодно и предупреждение: срок молодому человеку может увеличиться в случае подачи прокуратурой представления на слишком мягкий приговор. Сейчас по заявлению бизнесмена оперативники выясняют, действительно ли к этому мошенничеству имел отношение певец и «решальщик» и кто мог быть его предполагаемым соучастником. По некоторым данным, есть подозрения, что Сергей действительно имел отношение к МВД и занимал ответственный пост в столичной ГАИ.

Сергей Сергеев