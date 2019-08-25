В аэропортах Москвы задержано или отменено более 20 рейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», на 08:53 в московских аэропортах задержано или отменено 27 рейсов. Во Внуково задержан один рейс. В Домодедово 22 рейса задержано, четыре отменено. В Жуковском и Шереметьево задержек и отмен нет.

По данным Гидрометцентра, сегодня, 25 августа, в столице переменная облачность, без осадков, температура воздуха достигнет 20–22°C. На следующей неделе, как прогнозируют синоптики, будет похолодание.