В аэропортах Москвы задержано или отменено более 20 рейсов

По данным сервиса «Яндекс.Расписание», на 08:53 в московских аэропортах задержано или отменено 27 рейсов. Во Внуково задержан один рейс. В Домодедово 22 рейса задержано, четыре отменено. В Жуковском и Шереметьево задержек и отмен нет.
По данным Гидрометцентра, сегодня, 25 августа, в столице переменная облачность, без осадков, температура воздуха достигнет 20–22°C. На следующей неделе, как прогнозируют синоптики, будет похолодание.
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