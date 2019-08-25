Синоптики сообщили о похолодании в Москве в конце августа

В Москве на следующей неделе ожидается сильное похолодание, сообщает центр погоды «Фобос». В понедельник-вторник температура днем составит +21–23°С. В среду, 28 августа, она опустится до +15–17°С днем и до +6–8°С ночью. В четверг днем ожидается +16–18°С, ночью — +5–7°С.

По прогнозам синоптиков, температура не будет достигать 20-градусных значений до конца месяца. «Отметим, что во второй половине недели на востоке (Московской.—“Ъ”) области в ранние утренние часы местами возможны первые заморозки!»— предупредили специалисты.