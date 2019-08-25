Около Саратовской ГЭС перевернулась лодка с рыбаками

Рядом с Саратовской ГЭС в городе Балаково перевернулась лодка «Прогресс-2» с четырьмя рыбками, передает «Версия-Саратов». Двое из них найдены живыми. Они сообщили, что остальные мужчины утонули, но поисковая операция продолжается.

Инцидент произошел 24 августа. Лодка оказалась слишком близко к плотине электростанции, где был в этот момент увеличен сброс воды. Судно опрокинулось. На месте происшествия развернули масштабную спасательную операцию.

«Они держались внутри 14-й створки плотины ГЭС, не там, где они потерпели крушение. Держались за какой-то стальной канат. Так они провисели более 10 часов. Их при помощи альпинистского снаряжения достали сотрудники областной службы спасения»,— рассказал начальник службы спасения Саратовской области Юрий Юрин.

По его словам, один из пострадавших — житель Москвы, другой — гражданин Эстонии, который проживает в Шотландии.