Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine

Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) объявил о прекращении сотрудничества с лейблом Booking Machine. Он занимал в нем пост исполнительного директора и занимался менеджментом артистов.

«Мне вам врать или вешать лапшу на уши — ну просто глупо. Как сильно бы я ни любил и ни уважал Booking Machine, и сколько бы сил я ни вложил в Booking Machine в последние семь лет, все сложилось так, что на этом наши пути расходятся»,— объявил он со сцены на фестивале лейбла (цитата по TJournal).

«У меня нет планов где либо дальше гастролировать. Делаем сегодня такую ретроспективу и закрываем программу. Есть шанс, что вы слушаете это вместе в последний раз»,— добавил исполнитель.

Объединение Booking Machine было основано в 2009 году. Оно выполняет функции концертного агентства, занимается менеджментом артистов и маркетингом. Оксимирон начал работать с Booking Machine в 2012 году, исполнительным директором лейбла он стал в 2017-ом. Причину прекращения сотрудничества исполнитель не сообщил, как и о своих дальнейших планах.