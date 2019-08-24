СМИ узнали о планах Белоруссии закупать нефть в США в обход санкций

Государственная «Белорусская нефтяная компания», аффилированная с нефтеперерабатывающим концерном «Белнефтехим», наняла лоббиста Дэвида Генкарелли, чтобы добиться смягчения санкций против Белоруссии и получить разрешение на закупку американской сырой нефти, сообщает «Голос Америки».

США ввели санкции в отношении Белоруссии в 2006 году.

Господин Генкарелли должен помочь компании получить особую лицензию от Минфина США для «закупки сырой нефти с доставкой на нефтеперерабатывающие предприятия Республики Беларусь», говорится в документах, поданных в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов.

Дэвид Генкарелли, работающий лоббистом на протяжении почти 30 лет, пока не дает комментариев. По состоянию на 22 августа получить комментарий от представителя посольства Белоруссии в Вашингтоне не удалось.

В сентябре или октябре господин Генкарелли попытается организовать встречу с «представителями государственных ведомств США, участвующих в процессе выдачи лицензий», говорится в поданных документах.

Ранее Белоруссия подняла вопрос о закупках сырья в Казахстане. Такие поставки технически возможны, хотя и менее выгодны для Минска, чем беспошлинная российская нефть. Привлекательность альтернативных источников будет расти из-за налогового маневра в РФ.

Сейчас объемы потребления казахстанской нефти в Белоруссии невелики, всего 6,7 тыс. тонн за 2018 год (по данным Миннацэкономики Казахстана, речь идет о железнодорожных поставках). Россия до 2025 года должна беспошлинно поставлять 18 млн тонн нефти в год для белорусских НПЗ по трубопроводу.

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