Крупнейший контейнерный перевозчик из Франции отказался использовать Севморпуть

Крупнейшая во Франции и четвертая в мире транспортная компания, занимающаяся преимущественно контейнерными морскими перевозками, CGA CGM решила отказаться от использования арктических маршрутов, сообщает Le Figaro. В частности контейнерный судовладелец отказывается от использования Северного морского пути (СМП). Свое решение транспортная компания объясняет заботой о природе.

«CMA CGM делает твердый выбор в отношении защиты окружающей среды и глобального биоразнообразия, несмотря на основное конкурентное преимущество, которое этот маршрут будет представлять для судоходных компаний»,— принял решение перевозчик.

В августе 2018 года контейнеровоз судоходной компании Maersk, впервые совершил проход по Северному морскому пути. В майском указе президента РФ Владимира Путина перед чиновниками поставлена стратегическая задача нарастить перевозки грузов по СМП до 80 млн тонн к 2024 году.

25 июля дирекция Севморпути сообщила, что проект плана развития инфраструктуры СМП до 2035 года «содержит все необходимые составляющие и готов к подписанию». «План может быть скорректирован после принятия стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года, проект которой в соответствии с поручением президента до 1 декабря правительство должно подготовить»,— говорится в сообщении.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Шире Севморпуть».