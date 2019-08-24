Первая смерть от вейпа зафиксирована в США

Первый случай смерти в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, зафиксирован в штате Иллинойсе в США, сообщает Департамент здравоохранения штата (IDPH). По их данным, пациент умер после тяжелого респираторного заболевания из-за курения вейпа. В общей сложности 22 человека в возрасте от 17 до 38 лет перенесли респираторное заболевание после использования электронных сигарет или вейпинга. При этом общего компонента в курительных составах обнаружено не было.

«Даже если случаи выглядят одинаково, неясно, имеют ли эти случаи общую причину или это разные заболевания с похожими симптомами»,— говорится в сообщении ведомства. Однако директор IDPH Нгози Эзике считает, что заболевание, которое диагностируют у пациентов с жалобами на боли в груди или затруднение дыхания, связано с использованием электронных сигарет или вейпов.

Напомним, в России правительство дало положительный отзыв на законопроект об ограничении использования кальянов и о запрете продажи электронных курительных изделий несовершеннолетним. В рамках инициативы предлагается ввести понятие «электронное курительное изделие». Все подобные устройства, как считают авторы проекта закона, «относятся к вредной и опасной продукции».

Это уже не первый проект закона, касающийся употребления вейпов и кальянов. В мае Мосгордума направила в федеральный парламент законопроект, регулирующий оборот «устройств, имитирующих курение табака». К ним депутаты отнесли системы нагревания табака, вейпы и кальяны: их использование в общественных местах предлагается ограничить и продавать только совершеннолетним.

Подробности — в публикации “Ъ” «Мосгордума требует не греть и не парить».