Андрей Климентьев остался тюремным кредитором

В Нижнем Новгороде начали судить бизнесмена Андрея Климентьева, который в 1998 году три дня успел побыть всенародно избранным мэром города и не раз оказывался в тюрьме, пытаясь пробиться во власть. Его обвинили в покушении на мошенничество с попыткой включить фиктивную задолженность на 372 млн руб. в реестр кредиторов. Коммерсант не признает своей вины, настаивая, что уголовное дело сфабриковано его бывшими партнерами по бизнесу и конкурентами.

Поддержать скандально известного предпринимателя Андрея Климентьева в Нижегородский райсуд пришло несколько десятков человек. В основном это были студенты, согласившиеся поучаствовать в процессе за деньги по объявлениям в соцсетях. Многие их них признались “Ъ”, что впервые слышат имя одиозного коммерсанта, успевшего в 1998 году три дня побыть всенародно избранным мэром Нижнего Новгорода и не раз попадавшего за решетку в попытках оказаться у власти. Теперь Андрею Климентьеву инкриминировали покушение на особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с попыткой включить в реестр кредиторов фиктивную задолженность на 372 млн руб.

Согласно обвинительному заключению, принадлежавшая коммерсанту компания «Парма» решила стать крупнейшим кредитором обанкроченной агрофирмы «Ратово» бывшего партнера по бизнесу подсудимого — 70-летней Нины Макаловой, которая полагает, что в 2016 году по указу предпринимателя сгорела ее ферма.

В арбитражном суде Андрей Климентьев от имени «Пармы» приобщил к делу право требования указанной суммы по поддельному договору поручительства за подписью госпожи Макаловой, которую она не ставила.

Как только экспертиза следствия обнаружила фальсификацию, «Парма» решила отозвать требования. На стадии предварительного следствия Андрей Климентьев был свидетелем по уголовному делу, а подозреваемой проходила гендиректор компании «Парма» Людмила Щепеткова. Однако в марте при допросе в МВД предпринимателя задержали, и вскоре он оказался в СИЗО в качестве обвиняемого, тогда как госпожа Щепеткова стала свидетелем.

Своей вины в инкриминируемом ему преступлении Андрей Климентьев не признает. На судебном заседании он заявил, что уголовное дело стало итогом сговора его бывших партеров по бизнесу и Нины Макаловой, якобы «проплативших большим ментам». Никакого влияния на имущество Нины Макаловой претензии компании «Парма» оказать не могли, поскольку на момент арбитражного разбирательства суд уже признал ее банкротом, поэтому требования истца можно расценивать лишь как отношения между кредиторами. Таким образом, права потерпевшей нарушены не были, считает подсудимый.

Как сообщил “Ъ” адвокат Игорь Караваев, следствие не смогло установить, кто именно и при каких обстоятельствах изготовил поддельные документы, которые его подзащитный предъявил в арбитражном суде. «Вопрос их подлинности будет решаться при исследовании доказательств. Думаю, в ходе процесса появится еще немало сюрпризов»,— сказал защитник. По его словам, оснований для обвинения Андрея Климентьева в покушении на мошенничество нет, потому что никаких действий для отъема у Нины Макаловой имущества коммерсант не предпринимал, а прокурор не смогла сформулировать фабулу обвинения без отрыва от текста заключения.

Впрочем, адвокатам не удалось убедить суд в отсутствии угроз со стороны их подзащитного в адрес потерпевшей, когда обвинение попросило продлить ему арест на полгода.

Вся информация о ходе расследования публикуется на странице Андрея Климентьева в Facebook, которую госпожа Макалова просит заблокировать через обращение в прокуратуру в Роскомнадзор. Но доказательств того, что страницу ведет лично Андрей Климентьев из СИЗО, ни у одной из сторон нет. При этом защита просила отпустить подсудимого под домашний арест или подписку о невыезде, убеждая суд в том, что заграничного паспорта на руках у него нет и скрываться он не намерен. В итоге суд поддержал ходатайство обвинения и оставил Андрея Климентьева под стражей до 30 декабря, чему он не удивился.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород