SSJ 100 «Аэрофлота» не смог вылететь из Бегишево в Москву из-за неисправности

Пилоты самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» отменили вылет из аэропорта Бегишево (Татарстан) в Москву из-за технической неисправности. «Экипаж запустил двигатели, затем остановил их и высадил пассажиров»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе аэропорта.

Лайнер должен был вылететь по расписанию в 17:20 (время совпадает с московским). Неисправный самолет останется в аэропорту, а за пассажирами уже вылетел резервный борт «Аэрофлота». Он приземлится в Бегишево в 22:30.

ЧП с самолетами SSJ 100 Читать далее

Напомним, 5 мая в Шереметьево потерпел крушение SSJ 100, также принадлежащий «Аэрофлоту». Борт вылетел в Мурманск, но после удара молнии у него отключилась часть оборудования, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. При посадке самолет ударился о землю и загорелся, погиб 41 человек. По данным источника “Ъ”, к катастрофе привела ошибка пилотов, а не технические неполадки.

Подробнее о выводах Межгосударственного авиационного комитета читайте в материале “Ъ” «Причины "козления"».