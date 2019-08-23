PGNiG заявила, что американский газ обходится Польше на 20–30% дешевле российского

Американский сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый танкерами, обходится Польше на 20–30% дешевле российского природного газа, заявил «РИА Новости» заместитель председателя правления польской госкомпании PGNiG Мачей Вожняк. «Газ, который мы законтрактовали в Соединенных Штатах, который уже начал поступать к нам в прошлом месяце в рамках долговременных контрактов, его ценовая формула по сравнению с тем, что "Газпром" предлагает в Польше, намного выгоднее»,— сказал он.

Напомним, «Газпром» ожидает финального решения Стокгольмского арбитража по спору о цене поставок газа с польской PGNIG до конца года. Эксперты сомневаются, что подобный оптимизм оправдан, считая, что рассмотрение дела может затянуться из-за разногласий по новой формуле цены. При этом Варшава уже потребовала не только снижения стоимости поставок сырья, но и подорожания его прокачки по территории Польши.

Подробнее — в публикации “Ъ” «"Газпром" и PGNIG ждут от Стокгольма новой формулы».