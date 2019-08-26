Реформа как спасение от гильотины

Объявленный правительством запуск регуляторной гильотины де-факто выявил два типа реакции ведомств на планы по сокращению их вмешательства в дела бизнеса. Ряд госорганов, как ранее отмечал “Ъ” (см. текст от 19 июня), не дожидаясь отмены неактуализированных к 2021 году контрольно-надзорных требований, занялся их актуализацией — по возможности расширяя полномочия «про запас». Второй же тип работы с новым механизмом в пятницу продемонстрировал один из разработчиков реформы — Минэкономики. Это бюрократическая хитрость — масштабное упразднение старых требований в областях, которые министерство уже реформирует, а затем введение нового регулирования «с чистого листа».

В пятницу министерство опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления Белого дома об упразднении контроля Росреестра за землеустройством, надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков и арбитражных управляющих и лицензирования картографических и геодезических работ. Но отказ от лицензирования геодезии и картографии только выглядит масштабным: в реальности речь идет лишь о работах по созданию и обновлению государственных топографических карт и установлению границ между субъектами РФ и муниципалитетами — для геодезических работ при строительстве или недропользовании, например, лицензии отменены еще в 2017 году. Отказ же Минэкономики от контроля действий СРО оценщиков и арбитражных управляющих, вероятно, следует объяснять идущими в этих сферах реформами. Напомним, обе отрасли в последние годы подверглись сильной «вертикализации», причем Минэкономики принимало в ней активное участие (см. “Ъ” от 17 апреля) — при ее завершении до 2021 года отменяемые под действием «гильотины» приказы Минэкономики и так станут не нужны. Предлагаемая же ведомством полная отмена контроля Росреестра за землеустроительными и кадастровыми работами (землеотвод, определение границ участков и т. д.) могла бы быть связана с планами Минэкономики по переходу к 2025 году от деления земель на категории к территориальному зонированию (см. “Ъ” от 11 апреля) — перед ведомством стоит проблема определения границ будущих зон стоимостью минимум 21 млрд руб., и облегчение жизни землеустроителям могло бы помочь ведомству решить эту задачу. Однако все оказалось проще: как пишет разработчик в пояснении к проекту, после «гильотинирования» функций Росреестра «потребуется принятие новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования», которые он будет контролировать.

Если эти слова действительно описывают подход ответственного за реформу ведомства к сокращению избыточных и дублирующих друг друга требований государства к бизнесу — можно, видимо, расходиться. Эта гильотина испортилась, несите новую.