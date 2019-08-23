В Краснодаре введут в эксплуатацию очередной долгострой

Планируется, что ключи от квартир жители одного из старейших долгостроев - ЖК «Изумрудный»,- получат через три недели. Оба литера жилого комплекса расположены по ул. им. Мачуги, 2. В двух высотках - 16-этажной и 19-этажной, насчитывается 465 квартир.

Строительство дома началось в 2003 году, застройщиком выступала компания «Стройинтеркомплекс».В 2005 году работы полностью прекратились. Достройкой домов занимался ООО «ВСВ-Гидрострой».

Сейчас в домах завершены все строительно-монтажные работы. Они подключены к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электрическим сетям.

Сделано благоустройство территории, идут работы по обустройству детской площадки.

По словам главы администрации Краснодара Евгения Первышова, активная достройка этого комплекса началась три года назад — с работы межведомственной комплексной комиссии, организованной по инициативе губернатора Кубани. «Рассчитываем, что в течение двух недель пройдём процедуру ввода двух литеров — это 465 квартир — в эксплуатацию. Уже через три недели планируем, что дольщики начнут получать ключи от квартир», - сказал мэр.

Елена Рыжкова