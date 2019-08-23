Суд отказал в иске к кандидату в муниципалы за якобы незаконную агитацию «ВКонтакте»

Санкт-Петербургский городской суд отменил решение Смольнинского районного суда по административному исковому заявлению кандидата в муниципальные депутаты Владимира Беличенко к ИКМО «Смольнинское» и другому зарегистрированному кандидату Ярославу Кострову об отмене его регистрации.

Районным судом требования истца были удовлетворены. Истец на заседание суда апелляционной инстанции не явился, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Городским судом, по собственной инициативе, были истребованы из ИКМО материалы дела господина Кострова. Сам он пояснил суду, что его перепост от 3 августа поста из группы «ВКонтакте» агитационным не является и ему не принадлежит. При этом ответчик ссылался на позицию Конституционного суда РФ о разнице между информационными и агитационными сообщениями.

Апелляционная коллегия в удовлетворении требований истца отказала.