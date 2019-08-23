Стоимость проезда в электротранспорте Ижевска могут повысить с 1 ноября

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах Ижевска могут повысить с 1 ноября. МУП «ИжГорЭлектроТранс» (ИжГЭТ) предлагает повысить тариф до 23 руб. при оплате по транспортной карте и до 25 руб. при оплате наличными. Об этом корреспонденту “Ъ-Удмуртия” рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

«Сегодня минтранс Удмуртии собирает аналитику и предложения перевозчиков республики о тарифе, какой бы они хотели видеть сегодня, чтобы предприятия вышли из той экономической ситуации, которая сегодня у них складывается. Мы поднимали тариф в 2015 году, сейчас ИжГЭТ предлагает изменить тариф на 23 руб. при оплате по карте и 25 руб. в салоне. Мы считаем, что надо вводить изменения с 1 ноября. Дальше все расчеты будут сдаваться в минстрой, который будет проверять и просчитывать данные. После чего там состоится заседание, где решат, принимается тариф или нет. Предложения минстрой должен будет рассмотреть в ближайшее время»,— сказал министр.