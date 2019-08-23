Суд обязал индустриальный парк «Богословский» созвать годовое собрание акционеров

Сегодня Свердловский арбитражный суд удовлетворил иск АО «Корпорация развития Среднего Урала» (КРСУ, принадлежит областным властям) к управляющей компании индустриального парка «Богословский» о созыве общего годового собрания акционеров. В частности, суд обязал рассмотреть на собрании выбор совета директоров предприятия.

Причиной послужило отсутствие кворума для принятия соответствующего решения на предыдущем заседании совета директоров индустриального парка, которое состоялось в мае. «Не состоялся, потому что члены совета директоров — представители бившего акционера проигнорировали совет и не направили бюллетень. У самого общества полномочий по созыву собрания нет, поэтому пришлось обратиться в суд»,— пояснила юрист истца в ходе заседания. Представители ответчика в суд не явились.

В итоге суд уже в ходе предварительного заседания удовлетворил иск и обязал провести очное собрание акционеров в течение 75 дней с даты вступления решения в силу и избрать на нем совет директоров предприятия на 2019 год.

Индустриальный парк «Богословский» расположен в Краснотурьинске. В нем действуют особые административно-правовые условия и налоговые льготы для бизнеса, обусловленные статусом ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития), который Краснотурьинск получил в 2016 году. Парк открылся для резидентов в середине января. Среди резидентов объекта — «Богословский кабельный завод» (производство кабельно-проводниковой продукции), «Пеностек» (переработка битого стекла в стройматериалы), «ЦСР Групп» (производство гофрированной трубы для водоотведения), «Сибэкс» (оборудование для предприятий ТЭК).

В новом здании парка начинает работу «КапРемМоторс» (сервисный центр по обслуживанию газотурбинных двигателей и передвижных автоматизированных электростанций) и «Бэнефит» (производство запорной арматуры, металлоконструкции и трубную продукции). Еще одним резидентом ТОСЭР стала компания «ЛесКом Развитие», которая планирует наладить производства палочек для мороженого. Акционерами предприятия являются КРСУ (33,34%), АО «Русал Урал» (33,33%) и ООО «Энергетические проекты-К» (33,33%).