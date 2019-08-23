Россия профинансирует модернизацию вооруженных сил Абхазии

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о подписании соглашения с Абхазией о финансировании расходов на модернизацию вооруженных сил этой страны. Документ был подписан на встрече с абхазским министром обороны Мерабом Кишмария в Москве.

Господин Шойгу напомнил, что Россия и Абхазия создали общее пространство обороны и безопасности двух государств. «Мы первыми признали независимость республики и продолжаем оказывать ей всестороннюю помощь. Довольно важное значение имеют те документы и те соглашения, подписанные в 2014 году, в 2015 году, и, безусловно, наша военная база, которую мы укрепляем и которая нашими совместными усилиями является гарантом стабильности»,— скказал глава российского Минобороны.

Господин Кишмария поблагодарил Россию за вклад в обеспечение безопасности республики.