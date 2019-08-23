Росгвардия хочет получить право изымать помещения и землю на время боевых задач

Росгвардия подготовила проект постановления правительства, согласно которому региональные и муниципальные власти должны будут по запросу предоставлять ее войскам помещения и земельные участки на время боевых задач. На рассмотрение заявки властям дается десять дней. В экстренной ситуации Росгвардия будет отправлять устный запрос, на подтверждение которого дается 24 часа. При этом в Росгвардии пояснили, что изымать недвижимость граждан не планируют.

Объекты будут предоставлять «на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач в безвозмездное пользование» на условиях договора, который будет заключен с местными органами исполнительной власти. Росгвардии не будут выдавать помещения и землю, которые находятся в границах зон с особыми условиями использования территорий, а также являются объектами культурного наследия.

Росвагрдия будет отвечать за поддержание состояния объектов, при необходимости оплачивать ремонт, оплачивать расходы на содержание, обеспечение коммунальными услугами и т. д.

В Кремле заявили, что не знают про инициативу. «В Кремле не в курсе»,— сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Проект “Ъ FM” прокомментировал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. «В качестве примера я могу привести ситуацию, которая сложилась в Иркутской области при ликвидации последствий наводнения. Там экстренно была создана группировка Росгвардии, которая участвовала в ликвидации последствий, и для ее размещения, питания, медицинского обслуживания необходимы были помещения. В данном случае этот нормативно-правовой акт как раз и направлен для решения этих задач»,— сказал господин Грибакин.

«В нем не идет речь об использовании жилья, домов, каких-либо других помещений, принадлежащих гражданам. Речь идет только о помещениях, которые принадлежат муниципалитетам. Также в этом документе определен порядок предоставления таких помещений. В том числе речь идет и о ситуации, когда возникает режим контртеррористической операции — возникают такие моменты, когда необходимо занять те или иные помещения»,— пояснил представитель Росгвардии.

Напомним, в 2017 году президент России Владимир Путин разрешил Федеральной службе охраны (ФСО) изымать землю для государственных нужд. Такое же право получили ФСБ ФСБ, Росимущество и Минобороны.