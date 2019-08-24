25 августа исполняется 60 лет председателю Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателю Совета муфтиев России Равилю Гайнутдину

Его поздравляет мэр Москвы Сергей Собянин:

— Уважаемый Равиль-хазрат! Сердечно поздравляю Вас с 60-летием. Ваша деятельность является ярким примером верности, патриотизма и созидательного труда. Мусульманская община Москвы вносит большой вклад в укрепление духовных и морально-нравственных основ нашего общества. Реализуемые мусульманскими религиозными организациями социально-благотворительные и культурные проекты способствуют утверждению межконфессионального мира и национального единства. Хочу выразить Вам признательность за большой личный вклад в развитие государственно-религиозного диалога и межрелигиозного взаимодействия. Поистине неоценима Ваша многолетняя деятельность на благо мусульманской общины Москвы и России. В этот знаменательный день желаю Вам, уважаемый Равиль-хазрат, доброго здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях!

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