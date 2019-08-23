В новый аэропорт «Гагарин» придут «Уральские авиалинии»

В новый саратовский аэропорт «Гагарин» планирует прийти еще одна авиакомпания – «Уральские авиалинии». Об этом сообщили в пресс-службе аэропортового комплекса. В настоящее время с ней ведутся переговоры об открытии новых региональных маршрутов.

По официальным данным, в первые трое суток работы нового аэропорта пассажиропоток составил 5,5 тыс. чел., что на 15% больше, чем из старого аэропорта «Саратов Центральный». Было принято и отправлено в общей сложности 57 рейсов.

С 29 октября авиакомпания «Победа» приступит к выполнению трех еженедельных прямых рейсов в Санкт-Петербург, с 7 ноября в расписании Саратова появится прямой еженедельный рейс в Дубай (авиакомпания Royal Flight), в летнюю программу 2020 года планируется выполнение не менее трех еженедельных рейсов в Анталью на Boeing 737-800 и открытие рейсов в Салоники (Греция).

По мнению оператора аэропорта, рост тарифов не ведут к увеличению стоимости выполнения рейсов для авиакомпаний, поскольку у перевозчиков появилась возможность использовать более вместительные самолеты. Кроме того, стоимость топлива в новом аэропорту на 24% ниже, чем в старом.

Марина Ковалева