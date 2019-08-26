В № 44 за 1960 год Лев Яшин рассказывал читателям «Огонька» о футболе «глазами вратаря». Вот несколько его мыслей из той статьи.

Вратарь выступает в команде под номером первым. Когда нападающие противника, прорвав оборону, устремляются к воротам, этот первый становится последней надеждой команды.

Если вратарь станет убиваться из-за каждого пропущенного мяча, он очень быстро выйдет из строя. И все-таки больше всех сокрушается из-за поражения, конечно же, вратарь. Игроки делят пропущенный гол на десятерых, а вратарь в этом своеобразном дележе получает полную, не разделенную ни с кем, чашу горечи.

Если бы я заявил, что существуют голы, которые доставляют радость пропустившим их вратарям,— это было бы футбольным кокетством. И все же бывает так, что вратарь, скажем, справедливо оценивает голы. Это бывает тогда, когда мяч забит в ворота красивым, неотразимым ударом.

Многие зрители думают, что вратарь принимает активное участие в игре лишь в момент, когда вступает в непосредственный контакт с мячом. Это неверно. Вратарь пребывает в постоянном напряжении все девяносто минут матча: он участвует мысленно в каждом пасе, в каждой комбинации и своих, и особенно игроков противника.

Своевременный выход на мяч — лучшая гарантия против гола. Мне с моими физическими данными (рост — 184 сантиметра, вес — 82 килограмма) выходить на мяч не страшно.