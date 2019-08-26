Испанский связной

Антонио Бандерас родился в Малаге в 1960 году. В детстве мечтал стать футболистом, однако в 16 лет он посмотрел мюзикл «Волосы» и решил стать актером. Дебют Бандераса на большом экране состоялся в 1982 году — Педро Альмодовар пригласил его в свой фильм «Лабиринт страстей». В 1985 году очередной толчок карьере Бандераса придала лента Альмодовара «Матадор». В начале 1990-х началась американская карьера Бандераса. Первой звездной ролью в Голливуде стало участие в оскароносной «Филадельфии». Затем были «Интервью с вампиром», «Четыре комнаты» и «Отчаянный» Роберта Родригеса, принесший Бандерасу популярность во всем мире. С 1995 по 1999 год Антонио снялся более чем в 10 картинах, наиболее популярными из которых были «Эвита» с Мадонной и «Маска Зорро» с Кэтрин Зета-Джонс. За оба фильма он был номинирован на «Золотой глобус». Сотрудничество Бандераса с Робертом Родригесом («Десперадо») имело не менее успешное продолжение — трилогия о «Детях шпионов». В 2011 году вышедший триллер «Кожа, в которой я живу» ознаменовал возобновление сотрудничества Бандераса с Альмодоваром. Бандерас поддерживает Испанскую социалистическую рабочую партию, является почетным доктором Малагского университета, владеет виноградником в родной Испании, брендом духов и ароматов со своим именем, командой мотогонок. Выступал дизайнером и разработал мужскую коллекцию одежды осенне-зимнего сезона 2016/17.