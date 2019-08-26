Финансист из математиков

Олег Вьюгин — уроженец Уфы, окончил мехмат и аспирантуру МГУ имени Ломоносова. Кандидат физико-математических наук. Заслуженный экономист Российской Федерации. Профессор НИУ-ВШЭ

В 90-е годы на посту первого заместителя министра финансов РФ отвечал за макроэкономическое обеспечение государственного бюджета, политику в области внутреннего и внешнего долга государства, взаимоотношения с международными финансовыми организациями. Входил в состав правительственной комиссии по экономической реформе. На должности первого заместителя председателя Банка России в 2002–2004 годах курировал государственную денежно-кредитную политику. В 2004–2007 годах возглавлял Федеральную службу по финансовым рынкам, ответственную за проведение политики в области регулирования, контроля и надзора в сфере финансовых рынков РФ.

В настоящее время является председателем наблюдательного совета, независимым директором ПАО «Московская биржа», председателем совета директоров ПАО «САФМАР Финансовые инвестиции», членом совета директоров, независимым директором ПАО «НК "Роснефть"».