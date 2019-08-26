Бумага без золота

Как добивали золотой стандарт

От «золотого якоря» европейские экономики избавлялись нервно, через валютные катаклизмы. Сначала не повезло фунту — его курс упал на 35 процентов, а в 1958 году на 20 процентов подешевел и французский франк. В ноябре 1964 года Английский банк умудрился собрать 3 млрд долларов во избежание новой девальвации (это была почти детективная история о том, как крупнейший на тот момент в мировой истории кредит одобряется госбанками за несколько часов). Но через три года средства закончились, и 18 ноября 1967 года фунт упал по отношению к доллару на 15 процентов, а золото взлетело в цене. И тогда Лондон заявил о необходимости смены системы.

Параллельно золотой стандарт добивала, хотя и по-своему, Франция. В 1965 году она инициировала обмен 1,5 млрд бумажных долларов на золото по цене 35 долларов за унцию. Де Голль тогда выиграл эту битву — 1200 тонн золота вернулись в страну. Но больше таких масштабных «прямых обменов» уже не происходило. А в 1969 году промежуточный шаг к новой системе сделала и Германия, перейдя на плавающий курс марки к доллару. Поэтому мало кто удивился развязке: 15 августа 1971 года Ричард Никсон заявил о временной приостановке конвертации долларов в золото. «Временное» стало в итоге постоянным: соответствующее решение было оглашено в 1976 году, хотя управляющие центробанков ключевых европейских стран приняли его еще в середине 1973 года. А в 1978 году золото начало хождение на свободном рынке, как любой другой товар.

К настоящему моменту бумажных денег выпущено столько, что даже немалые запасы золота, имеющиеся у ведущих стран мира, не в состоянии их покрыть. Соотношение золота к «бумаге» в США таково, что только 4,46 процента долларов США могут претендовать на золотое покрытие, британский фунт — только на 4,05 процента, Сингапур — на 2 процента, а вот у Ливана 50 процентов валюты обеспечены золотом, но долги у последнего непомерно велики (100 процентов ВВП). В связи с этим самая обеспеченная валюта мира — монгольский тугрик: 5 процентов бумажных денег обеспечены золотом.

Источники: Investprofit.info, Telemax-spb.livejournal.com/154915.html.