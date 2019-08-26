История золотого стандарта захватывает не меньше, чем иной триллер

Сначала стандарт был бронзовым (в античную эпоху), потом серебряным (VIII–XIV века), а с XV века биметаллическим (фиксированный обмен серебра на золото). В XVII веке в Швеции появились первые бумажные деньги, а через столетие они были уже повсеместно, но так как перманентно возникали проблемы с расчетными курсами на внешнем рынке, то власти целого ряда стран задумали обеспечить «вес» бумаги золотом, которое было дорогим, зато не портилось и легко плавилось. Суть золотого стандарта в том, чтобы придать бумаге равнозначную золоту ценность. Но полный переход на него был осуществлен только к концу XIX века (одной из последних на него перешла Россия в 1897 году).

В годы Первой мировой войны золотой стандарт не отменили, но с золотом расставались неохотно. В сентябре 1931 года Английский банк и вовсе отказался продавать золото, чем вызвал панику на рынке и массовый отказ от золотого стандарта. США тоже пошли на этот шаг в 1933-м, но уже через год вернули стандарт после того, как принудительно изъяли у населения драгметаллы. Курс доллара тогда же зафиксировали в 35 долларов за унцию золота (он оставался таковым до 1971 года). А к концу Второй мировой, в 1944 году, была введена Бреттон-Вудская система: валюты разных стран привязали к доллару. Сегодня мало кто знает, что Бреттон-Вудская система могла и не состояться, если бы Сталин выступил против нее. Запад, тесно связанный с СССР союзническими обязательствами, на вторую попытку не решился бы. Но Сталин промолчал, рассчитывая на продолжение ленд-лиза, между тем как последний был быстро свернут...