Сталинский гамбит

В феврале 1950 года Центральное статистическое управление (ЦСУ) СССР по заданию Сталина пересчитало валютный курс нового рубля и объявило, что он составляет 14 рублей за доллар (с 1937 года рубль был привязан к доллару). 27 февраля вождь скорректировал расчеты ЦСУ: «Самое большее — 4 рубля» (это при том, что за три года до этого за доллар давали 53 рубля).

Уже на следующий день постановление Совмина СССР перевело рубль на постоянную золотую базу: один рубль был равен 0,222168 грамма чистого золота (сбытовая цена грамма золота — 4,45 рубля). За доллар стали давать 4 рубля, а за фунт стерлингов — 11 рублей 20 копеек. Подписывая документ, Сталин заявил: «Американцы наверняка будут всеми возможными средствами избавляться от долларовых излишков, накопленных в годы войны и выпущенных для помощи многим зависимым от них странам. Мы с нашими союзниками должны предотвратить такое развитие событий».

В соцстранах провели финансовые реформы, что дало возможность подойти к созданию межгосударственного золотого рубля. На совещании глав государств и правительств стран —членов СЭВ, Китая и Монголии в 1951 году в Москве Сталин заявил: «…После того как мы переведем наши деньги на золотую основу, можно будет говорить о международном золотом эквиваленте денег в наших взаимных расчетах. Для этого мы создадим специальную международную комиссию…» В ее состав вошли Ракоши (на тот момент — глава Венгрии), Готвальд (Чехословакия), Гротеволь (ГДР) и Чжоу Эньлай (Китай).

В апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону мировой торговли, альтернативную долларовой. Причем громадный интерес к этому плану проявили Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия и Исландия. На совещании Сталин говорил об «общем рынке» и предлагал ввести межгосударственную расчетную валюту (скорее всего, ею стал бы «золотой рубль»).

По воспоминаниям Максима Сабурова (тогда главы союзного Госплана), «специалисты из соцстран уже в 1952–1953 годах представили пять вариантов перевода взаиморасчетов между этими странами на валюту с золотым содержанием, не привязанную к доллару. Ее планировалось ввести с 1955 или с 1960 года. Сталин вначале настаивал на 1955 годе, но нам удалось его убедить в том, что нужно сначала добиться постоянного роста национальных экономик и платежно-покупательной способности национальных денег, сблизить характер социально-экономического планирования в соцстранах и только затем вводить такую валюту. Сталин в феврале 1953 года, за полмесяца до своей кончины, согласился с "крайним" сроком — не позже 1957 года, к 40-летию Октября. Он опасался, что после него этот проект "похоронят". Так впоследствии и получилось».