Цифра знаний

Онлайн-школы появились потому, что возник спрос на образование, альтернативное государственной школе. И в первую очередь у тех семей, чьим детям по разным причинам общепринятая классно-урочная система не подходит

Это ребята, прежде всего профессионально занимающиеся спортом и музыкой. Им приходится тренироваться или играть по много часов в день, часто выезжать на соревнования или концерты. Естественно, они отстают от предписанного программой темпа изучения учебного материала. Дети-спортсмены и музыканты до 2013 года составляли основной контингент школ-экстернатов: посещали уроки два-три дня в неделю, получали домашние задания и самостоятельно изучали материалы по учебникам.

Есть дети, которым по состоянию здоровья трудно посещать обычную школу. При всей пропаганде инклюзивного обучения на практике реализуется оно с большим трудом. Для них онлайн-школа — это выход.

Значительная часть учеников онлайн-школ — ученики 9-го, 10-го и 11-го классов. Им нужно готовиться к ОГЭ и ЕГЭ, и родители видят, что в школе с этим у ребенка возникает проблема. Прежде ее решали главным образом репетиторы. Но оказалось, что готовиться к итоговой аттестации успешно можно и в онлайн-школе, а сдавать экзамены — вместе со сверстниками там, где их принимают у всех школьников, то есть в специально оборудованных для этого центрах.

Некоторым ребятам в традиционной школе просто некомфортно. Темп изучения учебного материала в классно-урочной системе рассчитан на среднего ученика. Но кто-то за неделю прочитает учебник, а другой ребенок, наоборот, не успевает за средним темпом, провалы в знаниях накапливаются, и он попадает в категорию отстающих. Исследование ученых РАНХиГС показывает, что в начальной школе учителя к такой категории относят 10 процентов детей. В 5–8-х классах их уже 30 процентов. А к 10-му классу — едва ли не половина учеников.

Наконец, в онлайн-школы идут дети, не выдерживающие педагогического давления, не вписывающиеся в детский коллектив. Нередко они уже в начальных классах становятся жертвами буллинга. Говорят, что школа должна выполнять задачу социализации детей. Но иногда социализация оборачивается социопатией или в социофобией. И когда перед родителями встает выбор — рисковать психическим здоровьем ребенка или учить его с помощью гаджетов,— многие выбирают второе.