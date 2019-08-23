Нижний Тагил и Евпатория подписали соглашение о городах-побратимах

Нижний Тагил (Свердловская область) и Евпатория (Республики Крым) стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали главы городов Владислав Пинаев и Олеся Харитоненко в день государственного флага РФ, 22 августа. Церемония прошла в Евпатории.

По словам Владислава Пинаева, соглашение направлено на повышение качества жизни людей и не носит политического подтекста. «Мы с большим удовольствием будем отправлять в Евпаторию на отдых тагильских детей и их родителей. Ведь здесь для этого есть все возможности. В то же время крымчане смогут заняться промышленным туризмом: увидеть предприятия, которые уже три столетия являются индустриальным и оборонным стержнем России. Кроме этого у нас замечательная природа и жители Евпатории смогут оценить красоту уральской зимы»,— подчеркнул глава Нижнего Тагила.

«В первую очередь мы хотим, чтобы дети из Нижнего Тагила приезжали на отдых в Евпаторию. Нам интересно узнать, как город развивался, наладить взаимодействие со структурными подразделениями муниципалитета, получить накопленный опыт, которым тагильчане готовы делиться»,— сообщила госпожа Харитоненко.

По данным мэрии, среди городов-побратимов Нижнего Тагила: Кривой Рог (Украина), Новокузнецк, Брест (Белоруссия), Чаттануга (США), Франтишкови-Лазне, Марианске-Лазне и Хеб (Чехия).