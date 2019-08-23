В деле Михаила Абызова обернулась часть активов

Бывшему министру Михаилу Абызову вернули почти 1 млрд руб. В четверг, 22 августа, Басманный суд отказался продлевать арест некоторых счетов и имущества экс-чиновника. Об этом "Ъ FM" рассказал адвокат обвиняемого Александр Аснис. Он пояснил, что суд согласился с доводами защиты. Всего у бывшего министра заморожено активов на двадцать с лишним миллиардов рублей, при том, что по версии следствия, он похитил и вывел за рубеж 4 млрд руб. Что же все-таки вернули бывшему министру? И что это решение значит в контексте всего дела? Выяснял Григорий Колганов.

Замороженных активов Михаила Абызова хватит, чтобы пять раз компенсировать и ущерб, и штраф в 0,5 млрд руб., причитающийся за подобные преступления. Прежде суды это мало интересовало, но на сей раз именно этот аргумент сработал, рассказал "Ъ FM" адвокат бывшего министра Александр Аснис: «Суд отказался продлевать арест на это имущество. Перед этим следователю был задан такой вопрос: по словам защиты, арестовано уже другого имущества на сумму свыше 20 млрд руб., тогда как обвинение говорит об ущербе в 4 млрд руб., так зачем арест на такое количество активов, если можно обеспечить возможное взыскание тем имуществом, на которое арест наложен?».

Теперь размороженными оказались счета нескольких российских и офшорных компаний, а также старшего сына Абызова. То есть формально эти активы бывшему министру не принадлежат, и Конституционный суд не раз давал разъяснения по подобным ситуациям, отмечает старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Михаил Воронин. Однако, по его словам, нижестоящие инстанции обычно игнорируют эти рекомендации, так что случай Абызова практически уникальный: «В практике наших судов есть такая история: отец подарил сыну на свадьбу квартиру, а позже его привлекли к ответственности, решив, что он совершил преступление и купил на похищенные деньги эту недвижимость. После чего на нее накладывают арест. То есть получается, что у нас теперь сын за отца отвечает. А Конституционный суд уже несколько раз сказал, что так делать нельзя».

Что же это потепление означает для всего дела? Защита Абызова, например, надеется на разморозку и других активов бывшего министра. А среди них — более сотни миллионов акций различных компаний и счета этих структур. Адвокаты называли их арест чрезмерным и намекали, что он может парализовать работу предприятий.

Теперь Александр Аснис полагает, что резонансный процесс начал развиваться строго в рамках закона: «Конечно, мы воспринимаем это решение как некий позитивный сигнал по делу в том смысле, что, наконец, начались решения, которые соответствуют закону. Возможно, просто настало то время, когда закон превалирует над некими обстоятельствами, о которых я бы не хотел рассуждать, поскольку это не моя компетенция».

Интересно, что дело Абызова сейчас развивается в противоположном от других резонансных процессов направлении. Например, совсем недавно братьям Магомедовым и Алексею Хотину, напротив, ужесточили обвинение, увеличив вменяемый ущерб.

Возможно, по бывшему министру принят некий компромисс, рассуждает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, и целая совокупность факторов может привести к смягчению участи Михаила Абызова: «Экс-министр по вопросам "Открытого правительства" — специфический игрок, который считался приближенным, например, к тому же Анатолию Чубайсу. И там не стоял вопрос активов. Речь шла именно об аппаратном противостоянии. Сейчас, судя по всему, на фоне отсутствия некоего монолита в элитарной среде, особенно перед парламентскими выборами и будущим транзитом власти, происходит попытка убрать это противодействие.

Поэтому, вполне возможно, участь Михаила Абызовы может быть смягчена.

Это как раз именно политическое решение».

Если так, то в кандидатах на разморозку могут оказаться также участки и дома в Подмосковье, три столичных квартиры и сотни миллионов евро на счетах, принадлежащих экс-министру. Но если активы вернут, то как к этому отнесется электорат, которому ранее убедительно рассказывали, что все это нажито преступным путем?

Михаил Абызов был арестован в марте этого года по подозрению в хищении 4 млрд руб. у сибирских энергокомпаний. Ему грозит до 20 лет тюрьмы. Защита просила отпустить бывшего министра под залог в 1 млрд руб., но суд отправил Михаила Абызова в СИЗО.