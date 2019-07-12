Арестованным активам Михаила Абызова провели переоценку

Стало известно, на какую сумму арестовали имущество Михаила Абызова. Если вначале от представителей Басманного суда звучала цифра в 9 млрд руб., то спустя сутки свою оценку предоставили адвокаты экс-министра. Они подсчитали, что под арестом оказались активы на 20 млрд руб. Как это обстоятельство отразится на деле бизнесмена? Выяснял Иван Якунин.

20,629,202,478 млрд руб. — в эту сумму защита Михаила Абызова оценила активы, которые попали под арест. Это наличные в разной валюте, деньги на счетах бизнесмена и его близких, а также недвижимость, акции и другие ценные бумаги. Под арестом оказались и счета двух десятков компаний, их деятельность, по словам Михаила Абызова, парализована. Почему оценки разнятся вдвое, неясно.

Но если подсчеты адвокатов справедливы, удар можно назвать сильным: 20 млрд руб., — это половина состояния бизнесмена, согласно оценке Forbes. И такое давление может говорить о том, что у следствия недостаточно аргументов, полагает бывший юрист ЮКОСа Дмитрий Гололобов: «Это дело не будет таким простым, потому что сейчас же собираются отменить положение об организованном преступном сообществе.

В этом плане, наверное, следствие пытается какие-то дополнительные документы подтянуть.

Усиливается давление, потому что разваливается бизнес человека. Чем больше у него активов арестовано, тем более негативные явления на него оказывает. В принципе, когда-то оно может достичь такого уровня, что обвиняемый в чем-нибудь да признается, лишь бы его бизнес не разрушали».

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В пользу этой версии говорят и события, которые произошли в конце мая. Тогда следствие заявило, что в квартире Абызова нашли наркотики, но потом выяснилось, что квартира это не его, а якобы бывшей тещи, и вообще отпечатков пальцев бизнесмена на пакетике с запрещенными веществами не было. Многие тогда восприняли вброс как попытку хоть как-то укрепить позиции обвинения.

Впрочем, арест активов в таких масштабах — это, в любом случае, тревожный сигнал, считает бывший замминистра экономики Иван Стариков, у которого в 1990-х Михаил Абызов работал помощником: «Будут дожимать, скорее всего, поскольку, к сожалению, у него не нашлось сильной защиты во властных структурах. У Михаила Абызова есть влиятельные враги, безусловно. Цинично об этом говорится так — кабанчик созрел, его нужно резать.

И в этом смысле Абызова будут держать, как мне кажется, в заключении до тех пор, пока не заберут все его активы.

Я думаю, что дело не в экономической конкуренции. Это некий союз его бывших противников по бизнесу с силовиками».

Если вину предпринимателя докажут, то эти активы обернут в доход государства, недвижимое имущество и доли в компаниях реализуют с аукциона. Впрочем, сумма кажется несоразмерной: ущерб от якобы махинаций Абызова оценили в 4 млрд руб., а арестовали 20 млрд руб. Не исключено, что для восстановления баланса могут появиться новые уголовные дела. Впрочем, директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в это не верит: «Изначально обвинения строились вокруг махинаций с акциями новосибирских энергетических предприятий. Я думаю, что эта линия и будет продолжена. Тем более сейчас мы видим, что все-таки тренд такой, что лучше бизнесменов сажать за экономические преступления, даже если мотивы могут быть политическими».

Кому могут достаться активы бизнесмена, тоже вопрос спекулятивный. Из его бизнес-оппонентов называли совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана и владельца «Реновы» Виктора Вексельберга. Но с обоими Михаил Абызов выясняет отношения в судах, причем не только российских. Политических противников у бывшего «министра без портфеля» может быть гораздо больше. Чего только стоит деталь, о которой пишет Би-би-си: якобы когда Дмитрий Медведев зарегистрировался в соцсети «ВКонтакте», Михаил Абызов был одним из первых, кого тот добавил в друзья, а сейчас бизнесмена в этом списке нет.

Защита Михаила Абызова была недоступна для комментариев.