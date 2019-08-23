На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин

AliExpress с 23 августа запустил в России услугу безусловного возврата товара из Китая, сообщил РБК представитель онлайн-платформы Антон Пантелеев. Вернуть покупку без объяснения причин можно в течение двух недель после ее получения. Нововведение не будет касаться нижнего белья, сшитых на заказ свадебных платьев, смартфонов и электронных компонентов для гаджетов.

Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам. Обратная пересылка покупки при этом оплачивалась покупателем. Теперь же возврат будет бесплатным. Как заявила РБК гендиректор AliExpress в РФ Лю Вэй, компания рассчитывает, что новые правила помогут увеличить спрос на товары в категории «одежда и обувь».

В AliExpress уточнили, что на первом этапе новая услуга коснется более 10 млн наиболее популярных товаров, позднее ее распространят на весь ассортимент. Сколько продлится первый этап, неизвестно.

Ранее AliExpress объявил, что начнет работать как оптовый поставщик и товары с торговой площадки появятся в розничных офлайн-магазинах России. Уже сейчас достигнуты договоренности с сетью магазинов техники и электроники «Астмаркет», ведутся переговоры с группой «Дикси».

Как на платформу пускают малый и средний бизнес, читайте в публикации “Ъ”.