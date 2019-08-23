Из свежей почты

Максим Макаров, 7 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 160 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 39 тыс. руб.

Максим родился раньше срока, крошечным, почти не развивался, плохо набирал вес. В одиннадцать месяцев у сына диагностировали ДЦП. В умственном отношении Максим не отставал от сверстников: уже в три года знал цвета, цифры и буквы, хорошо говорил. Только мышцы у него были совсем слабыми. Состояние сына заметно улучшилось после лечения в Институте медтехнологий (ИМТ, Москва). Он окреп, еще не ходит, но уже стоит у опоры. Пожалуйста, помогите нам продолжить лечение! Марина Макарова, Кемеровская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно снизить тонус мышц Максима, развить координацию движений и мелкую моторику, улучшить опору на ноги».

Миша Столяров, 1 год, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 101 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб. Один московский фонд внес 60 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Смоленск» соберут 19 тыс. руб.

Миша — один из наших двойняшек. Они родились в срок, здоровыми. Но дома мы заметили, что голова у Миши неровная: лоб с одной стороны скошенный, а с другой — выпуклый. Невролог рекомендовал обратиться к московским специалистам. Оказалось, что теменные кости сына срослись раньше времени. Деформированный череп не позволит мозгу полноценно расти, могут пострадать зрение и слух. Форму головы можно исправить с помощью специальных ортопедических шлемов. Но оплатить это лечение мы не можем, помогите нам! Максим Столяров, Смоленская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Ребенку нужно исправить деформацию при помощи краниальных ортезов (шлемов), носить их нужно 23 часа в сутки, лечение продлится не менее полугода».

Алина Селехова, 13 лет, посттравматическая деформация левой ноги, спасет этапная хирургия. 180 592 руб.

Внимание! Цена операций 714 592 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кострома» соберут 34 тыс. руб.

В восемь лет Алина упала с дерева и сильно повредила левую ногу. Рентген показал, что раздроблены кости щиколотки. Наложили гипс, отпустили домой. Когда гипс сняли, в месте перелома была огромная шишка. Врач сказал, что ничего страшного, рассосется. Но шишка не уменьшалась. Никакие процедуры не помогали, левая нога постепенно стала короче правой, сейчас разница в длине составляет 3 см. Дочь ходит прихрамывая. Мы обратились в ярославскую клинику к доктору Вавилову. Он сказал, что Алине поможет серия операций. Лечение платное. Алину я воспитываю одна, алименты не получаю. Помогите нам! Ольга Селехова, Костромская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «Девочке необходимо этапное хирургическое лечение — удаление зоны роста большеберцовой кости с аппаратным удлинением после остеотомии».

Клим Насонов, 5 лет, сложный врожденный порок сердца, спасет операция. 250 357 руб.

Внимание! Цена операции 639 357 руб. Андрей Разинов внес 100 тыс. руб. Сотрудники компании «Диасофт» внесли 200 тыс. руб. ООО «ХимТекс» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ярославия» соберут 39 тыс. руб.

Клим родился в срок, но на третий день врачи услышали у него шумы в сердце. В областной больнице сыну поставили диагноз «дефект межжелудочковой перегородки». Назначили лечение, дважды в год мы делали УЗИ сердца. В последнее время Клим стал часто болеть, появилась одышка. Мы решили проконсультироваться в Морозовской больнице. Кардиолог обнаружила у сына увеличение правого желудочка и аномальные мышечные пучки, которые сужают его проток, а могут и совсем его закрыть. Климу нужна срочная операция, но оплатить ее мы не в силах. У нас трое сыновей, живем на небольшую зарплату мужа. Помогите! Вероника Насонова, Ярославская область

Кардиолог Морозовской детской городской клинической больницы Ольга Крюкова (Москва): «Климу необходима операция на открытом сердце — пластика дефекта межжелудочковой перегородки и удаление аномальной мышцы».

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