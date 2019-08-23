Moody's ухудшило прогноз роста ВВП России на 2019 год

Международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз роста российской экономики в 2019 году с 1,6% до 1,2%. Прогноз на 2020 год сохранился на уровне 1,5%. По мнению экспертов, инфляция в этом году достигнет 4,6%, в следующем — 4%, следует из отчета Global Macro Outlook.

Moody's также снизило прогноз роста ВВП Австралии, Бразилии, Германии, Индии, Италии, Китая, Мексики, Саудовской Аравии, ЮАР, Южной Кореи и Японии. Мировая экономика в целом в 2019–2020 годы вырастет на 2,7%, считают аналитики агентства.

«Эскалация торгового конфликта США и Китая и переход крупнейших Центробанков мира к стимулирующей денежно-кредитной политике происходят на фоне худшего, чем средний уровень, роста мировой экономики, слабого инфляционного давления практически во всем мире и беспрецедентно низких ставок. Такая ситуация становится нормой и, вероятно, сохранится в ближайшие три–пять лет»,— говорится в докладе (цитата по «Интерфаксу»).

По данным экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ), новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет Россию через год-полтора. Одним из факторов, который может привести к такому развитию событий, ВШЭ также считает торговую войну между США и Китаем. Институт экономики роста имени Столыпина прогнозирует, что техническая рецессия в России может начаться в 2019 году.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Экономике предрекли сползание в рецессию».