Прокурор к юбилею

Краевой прокурор Андрей Юмшанов впервые выступил перед депутатами заксобрания с ежегодным докладом. Он заявил о необходимости взять под контроль реализацию крупных проектов к 300-летию Перми, а также обозначил острые моменты в деятельности краевых фонда капремонта и мусорного оператора ПКГУП «Теплоэнерго». Депутаты заксобрания оценили доклад и отметили, что в отличие от предшественников господин Юмшанов готов обсуждать актуальные проблемы региона публично, а не кулуарно.



Прокурор Пермского края Андрей Юмшанов выступил перед депутатами краевого заксобрания с докладом о состоянии законности в 2018 году. Отметим, что это первое выступление руководителя надзорного ведомства, назначенного летом прошлого года, перед краевым парламентом.

В своем выступлении господин Юмшанов обозначил проблемы и направления, вызывающие повышенный интерес прокуратуры. Так, краевой прокурор заявил о намерении контролировать реализацию крупных проектов к 300-летию Перми, таких как реконструкция Комсомольского проспекта и формирование культурно-рекреационного пространства на территории завода им. Шпагина. По словам господина Юмшанова, «присутствие прокуроров, контролеров и правоохранителей необходимо с первого дня реализации значимых проектов».

«К сожалению, примеры, когда серьезные государственные вложения не дают требуемой отдачи, не единичны. Это и длительный простой манежа „Пермь Великая“, и проблемы со сдачей зоопарка»,— отметил Андрей Юмшанов.

По его словам, при краевой прокуратуре действует рабочая группа, занимающаяся мониторингом использования бюджетных средств при реализации подобных проектов. «За первое полугодие было выявлено около 500 нарушений законодательства о бюджете, в следственные органы направлено 12 материалов с постановкой вопроса об уголовном преследовании, возбуждено пять уголовных дел»,— отчитался краевой прокурор.

Ситуация в сфере ЖКХ, по оценке господина Юмшанова, «далека от благополучия». Также угрозу создает «явная убыточность ряда крупных ресурсоснабжающих организаций, требующая модернизации оборудования, оптимизации сетей тепло- и водоснабжения». «Прежде всего, это территории Кизеловского угольного бассейна и районы с аналогичной обстановкой»,— добавил прокурор. Согласно его оценке, с реализацией краевой программы капитального ремонта «сложилась непростая ситуация».

«Наши проверки показали, что в силу отсутствия мониторинга жилого фонда программа была изначально сформирована на недостоверных данных»,— рассказал господин Юмшанов.

Он отметил, что постоянный мониторинг жилого фонда и обследования многоквартирных домов начали проводиться только в октябре прошлого года. В результате из программы было исключено около 2,5 тыс. домов, «которые являлись аварийными, либо степень их износа исключала смысл сбора платы за капремонт». Вместе с тем, краевой прокурор отметил, что количество отремонтированных домов увеличилось с 160 в 2016-м до 380 в 2018 году. Однако добавил, что в этом году «будут полностью завершены работы лишь по плану 2015–2017 годов».

Серьезные проблемы, по словам Андрея Юмшанова, также выявлены в сфере расселения ветхого и аварийного жилья. «Факты, когда люди из аварийных домов были переселены в такое же непригодное жилье, не выдерживают никакой критики. Это дома в Краснокамске, Добрянке и Лысьве. Мы считаем, что государство не выполнило обязательства перед гражданами, и заставим это исправить»,— заявил прокурор. По его словам, бюджетные средства на покупку проблемных объектов «должны быть возвращены застройщиком или чиновниками, по чьей халатности дома были приняты в эксплуатацию».

Говоря о реформе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), господин Юмшанов отметил, что «не все идет гладко»: «В установленные сроки обеспечен переход на новую систему обращения с отходами. Вместе с тем, наблюдается множество болевых точек, и поводов для успокоения нет». По его словам, наполняемость пяти из 19 полигонов территориальной схемы «близка к предельной». Среди других проблем господин Юмшанов назвал низкую (около 40%) собираемость платежей региональным оператором (ПКГУП «Теплоэнерго») и урегулирование отношений оператора с юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Также в своем докладе Андрей Юмшанов подробно остановился на усилении регулирования рынка нестационарной торговли со стороны администрации Перми. По словам прокурора, изменение правил размещения нестационарных торговых объектов (НТО) «ожидаемо вызвало большой общественный резонанс». Господин Юмшанов заявил, что «решение Верховного суда расставило все точки над i и подтвердило законность действий муниципальных властей».

«Но, по нашему мнению, нельзя просто снести оказавшийся не у дел торговый объект, поскольку за этим бизнесом стоят люди и их семьи»,— добавил руководитель надзорного ведомства

Он предложил предоставить владельцам НТО возможность вести торговлю на альтернативных площадках, переформатировать муниципальную схему размещения НТО, а также ввести переходный период.

Ближе к концу доклада Андрей Юмшанов рассказал о деятельности краевой прокуратуры в борьбе с коррупцией. По словам прокурора, за 1,5 года к ответственности привлечены 910 человек, в том числе 43 чиновника уволены в связи с утратой доверия. Также выявлено 58 фактов возникновения конфликта интересов. По искам прокуратуры в доход государства было обращено имущество и денежные средства на 127 млн руб. (иск об аресте имущества экс-главы Ростехнадзора Александра Кондалова потянул как раз на 127 млн руб.— „Ъ-Прикамье“). Также господин Юмшанов обратил внимание на коррупциогенные риски при государственных и муниципальных закупках: «почти треть контрактов все еще заключаются с единственным поставщиком либо по итогам неконкурентных процедур».

Депутаты заксобрания считают доклад руководителя надзорного ведомства актуальным. «Андрей Юмшанов обозначил действительно существующие, острые проблемы. Думаю, депутаты совместно с надзорным ведомством будут искать оптимальные решения»,— поделился с „Ъ-Прикамье“ руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников отметил, что краевой прокурор «готов публично поднимать острые темы; предыдущие руководители региональной прокуратуры обычно обсуждали такие острые и общественно-значимые темы, как нарушения при строительстве жилья, кулуарно».

Константин Кадочников