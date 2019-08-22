Начальника полиции Анапы задержали за взятку

Сегодня ночью сотрудники полиции и ФСБ задержали возле дома по улице Лермонтова в городе Анапа в служебном автомобиле УАЗ «Патриот» начальника городского управления по борьбе с экономическими преступлениями Федор Дурицкий. С ним задержан старший оперуполномоченный Дмитрий Душенко. Они подозреваются в получении взятки от индивидуального предпринимателя в размере 1,8 млн руб. за покровительство и возможность реализации контрафактной алкогольной продукции

Уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка. Начальнику отдела инкриминируется ч. 1 ст. 238 УК РФ.

36-летний Федор Дурицкий работает в органах МВД с 2000 года, его коллега майор полиции Дмитрий Душенко – с 2005-го.

Дмитрий Михеенко