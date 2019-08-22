Экс-министр экономического развития Башкирии назначен и. о. ректора УГАТУ

Бывший министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков назначен временно исполняющим обязанности ректора Уфимского государственного авиационного технического университета, сообщается в приказе Минобрнауки России от 21 августа. Исполнять свои обязанности господин Новиков начнет с 6 сентября до момента избрания нового ректора.

Сергей Новиков оставил пост министра в апреле текущего года. В июле его назначили исполняющим обязанности директора ФГУП «Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики». Позже на этом посту его сменил бывший министр финансов Саратовской области Александр Выскребенцев.

Ранее «Ъ-Уфа» сообщал, что новым ректором УГАТУ может стать бывший проректор университета по научной и инновационной деятельности Руслан Хисамутдинов. Приказ о начале процедуры выборов ректоров был подписан 6 марта. Ректор выбирается тайным голосованием на конференции работников и обучающихся УГАТУ на пять лет. Бывший ректор Николай Криони был избран в апреле 2015 года.

Сергей Новиков является выпускником УГАТУ по специальности финансы и кредит. Карьеру начинал менеджером НПП «Уралавиаспецтехнология», позже работал финансовым менеджером ООО «НПП Имплантер». В 1999 начал карьеру на госслужбе: до 2004 года работал специалистом, заместителем начальника отдела в министерстве экономического развития и антимонопольной политики Башкирии, затем возглавлял отдел прогнозирования развития промышленности в минэкономразвития и промышленности республики. Позже устроился в администрацию президента Башкирии: работал специалистом и начальником отдела прогнозирования социально-экономического развития, завотделом экономической экспертизы и анализа. В 2010 году возглавил госкомитет по размещению госзаказов. В 2015 году возглавил минэкономразвития.

Влада Шипилова